Schwörstadt Freibadbetreiber wehrt sich

Auf Nachfrage zeigte sich Badbetreiber Christian Rieger überrascht von den Vorwürfen im Gemeinderat. So sei das Kinderbecken wegen eines Rohrbruchs nicht in Betrieb. Mit der Rasenpflege sei hingegen ein Unternehmen beauftragt. Dass am Eingang des Bades zeitweise kein Mitarbeiter sitzt, sei möglich, so der Geschäftsführer der Firma Badewasser Service. Dies hänge damit zusammen, dass die Mitarbeiter dann in anderen Bereichen des Bades zu tun hätten. In solchen Situationen bitte man per Hinweisschild darum, den Eintrittspreis am Kiosk zu begleichen.

Alles, was mit dem technischen Zustand des Bades zu tun habe, obliege der Gemeinde Schwörstadt, bekräftigt Rieger. Für die kommende Woche kündigte er eine weitere Antwort auf die Vorwürfe an, weil er darüber noch nachdenken müsse.