Schwörstadt. Ein 55-Jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Mann fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr von Öflingen kommend Richtung Schwörstadt, als ihm an der Einmündung zur Mülldeponie Lachengraben ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nahm. Trotz Vollbremsung prallte der Motorradfahrer gegen die Fahrertür. Er flog von seiner Maschine, rollte in den Gegenverkehr und wurde unter der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Wagens eingeklemmt. Das Motorrad wurde ebenfalls in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen ein weiteres Auto. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Schaden beträgt etwa 12 500 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.