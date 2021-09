Martin Böcker aus Stade wird am Sonntag, 26. September, um 19 Uhr zusammen mit Pfarrer Clemens Ickelheimer in der Pelagiuskirche in Dossenbach das bekannte Erntedanklied „Wir pflügen und wir streuen“ musikalisch und mit Hintergrund-Texten näher beleuchten. Als ursprüngliches „Bauernlied“ mit 17 Strophen gedichtet, sind im heutigen Gesangbuch gerade einmal drei übrig geblieben. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Musikalische Abendandachten“ statt. Böcker studierte in Herford Kirchenmusik (A-Examen) und in Arnhem historische Tasteninstrumente. Seit 1987 ist er Kantor in Stade und Organist an den beiden historischen Orgeln. Neben den Stader Aufgaben ist er seit 1995 Orgelsachverständiger in der Elberegion Niedersachsens und seit Gründung der Orgelakademie Stade 2002 deren künstlerischer Leiter. Als Professor lehrte er an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation und Orgelbaukunde. Foto: zVg