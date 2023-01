Schwörstadt Matthias Kipf wird Ortsvorsteher

Kedzierski nahm die Funktion an und sprach die Verpflichtungsformel. Darin bekannte er sich zur Mitwirkungspflicht, zur Verschwiegenheit sowie zur Entscheidung nach freiem Gewissen.

Für das Amt des Ortsvorstehers wurde Kipf vorgeschlagen. Seine Wahl erfolgte einstimmig. Kipf ist 56 Jahre alt und arbeitet im Sachgebiet Wasser/Abwasser des Landratsamtes. Dem Ortschaftsrat gehört er schon lange an, ebenso dem Gemeinderat.

Ute Meyer wird einstimmig zur Stellvertreterin gewählt

Nach seiner Wahl war noch sein Stellvertreter zu bestimmen. Vorgeschlagen wurde Ute Meyer. Auch sie erhielt die Stimmen aller anwesenden Ortschaftsräte. Damit ist der Ortschaftsrat Dossenbach wieder vollständig besetzt. Nun muss nur noch die Zustimmung des Gemeinderates Schwörstadt erfolgen; diese ist für die Sitzung am Donnerstag vorgesehen. Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat, die als Gast in Dossenbach teilnahm, zeigte sich erfreut darüber, dass die Neubesetzung so reibungslos vonstatten ging.