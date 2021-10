Schwörstadt Mit der eigenen Erfahrung helfen

Angesiedelt ist „VerA“ beim Senior Experten Service (SES) in Bonn, welcher im In- und Ausland ehrenamtliche Projekte zum Wissens- und Erfahrungsaustausch fördert. Für die SES-Stiftung ist Rüttnauer bereits seit 2015 in der Betreuung von Geflüchteten tätig. Seit Sommer 2020 ist er nun „VerA“-Regionalkoordinator. Er vermittelt Menschen in Ausbildung an erfahrene Ruheständler aus den Landkreisen am Hochrhein. „Manchmal fehlt einfach der Opa oder die Oma, mit denen man reden kann“, erläutert er das niederschwellige Unterstützungskonzept.