Der BMW-Fahrer war am Freitag gegen 23.20 Uhr auf der B 34 von Bad Säckingen aus in Richtung Rheinfelden unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs von Schwörstadt blitzte ein Lasermessgerät ihn mit einer Geschwindigkeit von 61 Stundenkilometer. Erlaubt sind in diesem Bereich 30 km/h.

Laut Polizeibericht wendete das Auto und blieb auf der Gegenfahrbahn in Höhe des Lasers stehen. Der Fahrer stieg aus, trat das Lasermessgerät um, stieg wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Bad Säckingen davon.