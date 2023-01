Schwörstadt Sängerschar verjüngt sich weiter

War das Schnitzelbanksingen noch online, erfreute sich der Verein für den weiteren Jahresverlauf an Präsenzveranstaltungen. Dazu gehörten unter anderem die Teilnahme am Stimmen-Festival in Lörrach und die obligatorische Weihnachtsfeier. Schriftführerin Kathrin Siebold erinnerte an die Festschrift zum Jubiläum, „ein Bilderbuch aus 150 Jahren“. Zwei ausverkaufte Kirchenkonzerte bildeten den Abschluss der Jubiläumsreihe. „Ein Superjahr“, resümierte Bachthaler.