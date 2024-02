Unbedingt umzusetzen

Die Gemeinderäte stellten bei der ersten Behandlung des Haushalts nahezu für jeden Posten kritische Fragen, um die wirkliche Notwendigkeit zu ergründen. Etliche Vorhaben, die nicht unbedingt in diesem Jahr erledigt werden müssen, sollen verschoben werden. Dazu gehören auch erforderliche Verbesserungen an den Regenüberlaufbecken, deren Beginn nun erst für 2025 vorgesehen wird. Unbedingt umgesetzt werden soll in diesem Jahr die Neubeschaffung von Einsatzkleidung für die beiden Abteilungen der Feuerwehr. An diesen wie anderen Ausgaben halten die Gemeinderäte fest. Dazu gehört auch die Planung von rund 18000 Euro für die Wiederinbetriebnahme der Sirenen im Ort.