Schwörstadt: Zum Saisonauftakt kommt das Fernsehen vorbei

Kräftige Windböen

Segelboote auf dem Wasser zu zeigen, war an dem Tag eine echte Herausforderung, denn kräftige Winde der Stärken vier bis fünf, in Böen gar bis sieben Beaufort sind wirklich nicht so einfach zu meistern, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nach zudem anfänglich peitschendem Regen hatte Petrus immerhin im Lauf des Vormittags ein Einsehen und die Sonne beleuchtete das zum Drehort gewordene Gelände. Einige Segler stellten sich allen Widrigkeiten zum Trotz schon vormittags mit ihren Einhandsegelbooten den ruppigen Bedingungen auf dem Rhein – ohne ein Bad kamen jedoch die wenigsten davon, was dem Spaß allerdings keinen Abbruch tat. Auch das SWR-Team wagte sich schließlich zum Filmen auf den Rhein, um das Einwassern des erst 2023 erworbenen Kielbootes „Randmeer“ in Brennet und dessen Fahrt durch raue Wasser in den Heimathafen zu dokumentieren.

Junge Segler begleitet

Die beiden jungen Segel-Talente Merit Böhringer und Jonas Stephan wurden vom Kamerateam durch den Arbeitstag begleitet. Zum Segeln und in den Verein gefunden haben beide 2022 über das Kids Camp, das immer während der Sommerferien auf dem Hafengelände stattfindet. Seitdem sind sie mit großer Leidenschaft dabei. Überhaupt sieht es bei mit dem Nachwuchs auch insgesamt sehr gut aus bei den Hochrheinseglern – nicht zuletzt dank der engagierten Arbeit des Jugendsegler-Teams um Wilfred Heiner, heißt es in der Mitteilung.