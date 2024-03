Science-Fiction "Wir rennen nicht mit Alu-Hüten rum" - 40 Jahre Klingonisch

Im ersten Klingonisch-Wörterbuch von Okrand (1985) gab es zunächst 1800 Wörter. Sie bezogen sich vor allem auf Science Fiction und Weltraumsituationen. Was fehlte, waren Alltagswörter wie Brot, Bratpfanne oder Tisch, sagte Litaer. Diese kamen dann nach und nach dazu, auch auf Nachfrage der Klingonisten, also der, die die Sprache sprechen wollten. Okrand, der als einziger Wörter für das Klingon Language Institute schöpft, hatte Schülern in Saarbrücken jüngst neue Vokabeln mitgebracht: für Bikini, Sandalen, BH, Biene und Rollkragenpullover. Und die klingonische Schreibweise für Ukraine: 'uqrayI'na.

Wieso Außerirdisch Spaß macht

Der Gymnasiallehrer Oliver Fechtig aus Stuttgart lernt die Sprache der Klingonen bereits sei 2019. "Ich finde es spannend, weil es ganz anders ist als das, was man kennt", sagt der 44-jährige Star-Trek-Fan. Vor allem die Grammatik sei für ihn eine Herausforderung. "Es macht total Spaß", sagt der Mathe- und Physiklehrer. "Für mich ist es eine Erweiterung des Spektrums. Ich wollte mal was ganz anderes machen."

Raik Lorenz ist aktiv seit 2002 dabei. "Die Community ist großartig. Ich mag das offene Umfeld des Klingonen-Clubs", sagt er. Die Sprache sei logisch aufgebaut, die Grammatik lasse sich relativ leicht lernen. Die Aussprache sei "Übung und ein bisschen Überwindung", mache aber Spaß, findet der Student, der Europäische Minderheitensprachen an der Uni Leipzig studiert. Inzwischen hätten sich in der Sprechergemeinschaft auch Dialekte ausgebildet. In den USA klinge das Klingonisch teilweise anders als in Deutschland.