Missgeschicke glossiert

Närrische Nachrichten aus dem Hebeldorf steuerten die gewieften Schnitzelbanksänger Mario Brugger und Jörg Thum bei. Souverän begleitet von Brigitte Behringer am Klavier, glossierten sie trefflich Missgeschicke einiger Dorfbewohner. Als Dank erhielten die drei eine kräftige Wegzehrung für die närrischen Tage. Einen großen Lacherfolg erzielten Heidi Zöllner als Mutter und Julia Pohl als ungezogener Sohn mit ihrem in alemannisch gespielten Sketch „Das Pilzgericht“. Für einen weiteren Höhepunkt zeichnete Hausens neuer Bürgermeister Philipp Lotter verantwortlich. Zum „Zeller Narrenmarsch“ führte er eine lange Polonaise an, die das Zeller Musiker- und Sangesduo nach dem „Huuse ho“-Lied einschmuggelten. Der Spaß gelang.