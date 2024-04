Senioren-Wohnpark: Wohnung nach Feuer nicht mehr nutzbar

Der Brand in einem Rheinfeldener Senioren-Wohnpark am frühen Sonntagabend verlief verhältnismäßig glimpflich: Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen einen Großbrand verhindern, berichtet die Polizei. Ausgelöst worden war der Einsatz durch einen Rauchmelder, der die Integrierte Leitstelle in Lörrach alarmierte. Ursache für das Feuer war nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ein nicht ausgeschalteter Herd einer 78-jährigen Bewohnerin, berichtet die Polizei. Dieser habe zu starker Rauchentwicklung geführt, weil sich auf dem Herd mehrere Gegenstände befanden, die in Brand gerieten. Die Bewohnerin selbst hielt sich nicht in der Wohnung auf.