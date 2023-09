Seniorenbeirat Neue Mitglieder im Vorstand

Schwätzbänkli

Ein weiterer Punkt betraf das „Schwätzbänkli“, das vor dem Rathaus Eichen aufgestellt werden soll: Ein Sponsor ist gefunden. Auch ein Buswartehäuschen in Eichen steht auf der Wunschliste. Dagmar Stettner schlug vor, das Buswartehäuschen aus Mitteln des Ortschaftsrats zu finanzieren. Bühler entgegnete: „Unser bescheidener Verfügungsrahmen ist schon überstrapaziert.“

Das „Schwätzbänkli“ in Schopfheim wurde inzwischen unter Federführung des Tiefbauamts von der Gewerbeschule beim Restaurant Hatay in der Scheffelstraße aufgestellt. Initiiert wurde das Objekt von der AWO, von der Gewerbeschule und dem Seniorenrat. Eine offizielle Einweihung erfolgt am 12. Oktober um 12 Uhr. Gelobt wurde im Seniorenrat, dass es sich um ein bequemes und hübsches „Bänkli“ handelt.

Welttag älterer Menschen

Zum Internationalen Welttag älterer Menschen am Samstag, 30. September, unterhält das Seiorenbüro unter dem Motto „Wir sind viele“ von 9.30 bis 12 Uhr einen Infostand beim „Schwätzbänkli“, mit Kaffee und Gratis-Kuchen, Quiz und Ballons mit Grußkarten. Der Tag sei gedacht als Wertschätzung für die Senioren und deren Verdienste für die Gesellschaft, erläuterte Stettner. Ein Viertel der Schopfheimer Bevölkerung ist älter als 65 Jahre.

Vorstandswahlen

Nach den Statuten soll der Seniorenrat fünf Vorstände besitzen. Derzeit sind mit Hannes Schneider, Hubert Dressler und Dagmar Stettner drei Posten besetzt. Zwei Vorstandsposten müssten nach dem Ausscheiden von Bernt Hasler und dem Ableben von Heinz Heß neu gewählt werden. Heinz Bernauer und Oliver Kröning (Behindertenrat) stellten sich zur Verfügung und wurden von den Anwesenden einstimmig gewählt.

Info: Die nächste Sitzung des Seniorenrats findet am Dienstag, 10. Oktober, um 15.30 Uhr, in der Sozialstation Schopfheim, An der Wiese 24, statt.

Info

Die nächste öffentliche Sitzung des Seniorenrats