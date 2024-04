Snooker: Eine Persönlichkeit: OSullivan bei WM im Fokus

O'Sullivan ist im Crucible Theatre der Topfavorit. Mit seinem achten Titel würde er den Schotten Stephen Hendry überflügeln. "Er spricht nicht davon und tut immer so, als wäre es ihm egal. Ich kann Ihnen sagen, es ist ihm nicht egal. Damit würde er seinen Status nochmal verfestigen. Er steht ja jetzt schon auf einem hohen Sockel. Der Sockel würde noch höher werden. Es ist eine einzigartige Karriere", sagte Snooker-Experte Rolf Kalb, der seine eigene Laufbahn nach der WM beendet, der Deutschen Presse-Agentur. Für ihn sei O'Sullivan "eine Persönlichkeit, die durchaus polarisiert".

Erst in dieser Woche hatte O'Sullivan mal wieder für Aufsehen gesorgt. Der Engländer forderte, die WM künftig nicht mehr im Crucible Theatre auszutragen. "Ich denke, Saudi-Arabien wäre großartig. Sie haben die Ressourcen und würden es großartig machen. Wenn man es nach China geben will, müsste man es nach Shanghai bringen. Oder eine andere große Stadt wie Shenzhen oder Guangzhou", sagte O'Sullivan der Boulevardzeitung "The Sun".