Snowboardcross: Aus bereits im Achtelfinale

Achtelfinale mit Beckhaus und Ulbricht

Einen ähnlichen Rennverlauf zeigen am Freitagmittag Leon Beckhaus (SC Miesbach) und Leon Ulbricht (SC Rötteln). Die beiden erwischen wie alle SNBGER-Athleten keinen optimalen Start, gehen als Dritter beziehungsweise Vierter auf die Strecke. Trotz engagierter Fahrt verpassen sie den Sprung nach ganz vorne und scheiden als Dritte ihres Heats aus. Sie belegen die Plätze 19 und 22.

Celia Trinkl (SC Miesbach), die ebenfalls mit in die Schweiz gereist ist, verzichtet in Absprache mit den Coaches auf einen Start in dem anspruchsvollen Kurs von St. Moritz.

Nörl und Kirchwehm nicht dabei

Reha statt Weltcuprennen: Gesamtweltcupsieger Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) erholt sich weiter von einer Sprunggelenksfraktur, die sich der 30-Jährige im Dezember in Cervinia (Italien) zugezogen hat. Umito Kirchwehm (SC Altglashütten) musste das Rennen in St. Moritz krankheitsbedingt auslassen.

Next Stopp: Gudauri (GEO)

Das Boardercross-Team hat gleich nächste Woche die Chance, wieder anzugreifen. Athleten und Coaches machen sich am Montag auf den Weg nach Georgien: Dort stehen in Gudauri am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, zwei Weltcuprennen an.