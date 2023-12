Snowboardcross: Größe in der Niederlage

Schön ist’s in Cervinia. Wunderbar die Kulisse, herrlich der Ausblick auf die Berge, besonders natürlich aufs Matterhorn. Einer im Team der deutschen Snowboardcrosser hat all das am Samstag in vollen Zügen genossen: Leon Beckhaus (SC Miesbach). Der 25-Jährige jubelt im Ziel, als er das kleine Finale souverän gewinnt. Nur ganz knapp verpasst er den Sprung ins Finale der besten sechs – in Cervinia wird in Sechserheats gestartet. Mit Platz sieben schafft Beckhaus sein bislang zweitbestes Weltcup-Ergebnis. Das beste: Platz fünf, 2018, in Cervinia.

Leon Beckhaus: „Ziel war, eine Runde weiterzukommen und wie immer Spaß zu haben. Und ich hatte heute viermal ziemlich großen Spaß.“ Ein großer Erfolg für den 25-Jährigen, die Form stimmt. Am Start dachte er an den verletzten Martin Nörl.