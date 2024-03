Snowboardcross: Mama kann es nicht glauben

In Cortina findet einNachtrennen statt

Leon Ulbrichts (SC Rötteln) Handy stand nicht mehr still. Alle waren vom ersten Weltcupsieg des 19-jährigen Snowboardcross-Athleten in der Sierra Nevada (ESP) überwältigt: Seine Mama, die zu Hause am Fernseher nicht glauben konnte, was sie zu sehen bekam. Vizeweltmeister Martin Nörl (verletzt), der zu den ersten Gratulanten aus der Ferne gehörte. Und auch seine Teamkollegen, die ihn im Ziel frenetisch feierten. Gemeinsam haben sie mit Ulbricht am Sonntagabend auf den Triumph angestoßen.

„Am Samstag kam mir alles so unwirklich vor. Umso schöner war es, dass wir am Sonntagabend noch ein bisschen mit dem Team gefeiert haben. Der Zuspruch und die Gratulationen bei Instagram und am Handy waren überwältigend.“