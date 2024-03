Snowboardcross: Ulbricht in seinem Heat ausgebremst

Leon Ulbricht (SC Rötteln) zeigt sie wieder. Seine Startqualitäten. In seinem Achtelfinale in Montafon geht der 19-Jährige gleichauf mit Lokalmatador und dem späteren Sieger Alessandro Hämmerle (Österreich in die erste Kurve, heftet sich danach an dessen Fersen - bis kurz vorm Zielsprung.

Plötzlich fährt Jarryd Hughes (Australien) Ulbricht von hinten aufs Board. Der Deutsche muss ausweichen, um einen Sturz zu verhindern und steht neben der Strecke. Der Australier kassiert für sein unsportliches Manöver eine gelbe Karte. Ulbricht hilft das am heutigen Tag wenig. Er scheidet im Achtelfinale aus und belegt Platz 20.