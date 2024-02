Snowboardcross: Ulbrichts Explosion am Start

Gewonnen werdendie Rennen am Start

Gewonnen wird das Rennen am Start – was Leon Ulbricht eindrucksvoll unter Beweis stellte. Heat für Heat explodierte er förmlich, sobald sich das Gate öffnete. Am Ende stand der erst 19-jährige Boardercrosser am Samstag ganz oben: Er feierte den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft und den Sieg im Europacup. Mit einem lauten Jubelschrei überquerte er im Finale die Ziellinie.

Leon Ulbricht: „Ich hab‘ mich schon am Morgen richtig gut gefühlt und war sicher: Da ist heute was drin. Dann hab‘ ich mich Heat für Heat durchgesetzt, jeden Heat gewonnen. So muss es sein. Megageil.“