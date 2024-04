Solarpark Fröhnd: Nachhaltige Sonnenenergie für Fröhnd

EWS-Vorstand Alexander Sladek bekundete, dass er sich „unglaublich“ auf den Solarpark freue, zumal er im Gemeindeverwaltungsverband Schönau zu Hause sei. „Jeder Baustein ist für die Energiewende wichtig.“ Mit Blick auf die Windräder quasi gegenüber am Rohrenkopf sagte Sladek: „Nach dem höchsten Windpark Deutschlands bauen wir in Fröhnd die wohl steilste PV-Anlage.“ EWS investiere vier Millionen Euro in den Solarpark Fröhnd. Mit dem geplanten Windpark am Zeller Blauen würden „in den nächsten Monaten entscheidende weitere Schritte geschehen“, kündigte Sladek an. Er warb für eine indirekte Bürgerbeteiligung durch eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft.