Sonderveröffentlichung Ausbildungsmesse in Wehr

Wirtschaftsförderung der besonderen Art betreibt die Stadtverwaltung Wehr am Samstag, 11. März, in Form der ersten von ihr federführend veranstalteten Ausbildungsmesse. Mehr als 30 Unternehmen, Betriebe und Institutionen aus beinahe allen Branchen werden in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Wehr für eine Ausbildung in ihren Betrieben werben.