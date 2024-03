SPD Hauingen: Forderungen reichen von besserer Verkehrsanbindung bis zu Sanierungen

Die Sozialdemokraten wollen schnellstmöglich eine direkte Verkehrsanbindung des neuen Kreisklinikums an die B 317 und einen neuen Regio-S- Bahn Haltepunkt am Klinikum, erklärten Günter Schlecht und Annette Bachmann-Ade. Ganz wichtig ist auch für Robert Bock und Eva Petersik die allgemeine Verbesserung und der Ausbau des Nahverkehrs, attraktive Lörracher City-Tarife, eine Verbesserung des Fahrplans für die Busse und Bahnen nach Lörrach, ganz besonders in den Abendstunden und am Wochenende, dazu sichere Rad- und Fußwege.

Junge Familien im Blick

Ebenso sollen für Thorsten Schäfer die SPD die Bedürfnisse von jungen Familien mit Kindern: bezahlbare wohnortnahe Kinderbetreuung und flexible Öffnungszeiten mit genügend Kinder-Ferienangeboten Berücksichtigung finden. Eine nachhaltige Weiterentwicklung der Wohnbebauung im Ortsteil Hauingen ist für Walter Meyer wichtig. Werner Turowski liegt die Stärkung der Nahversorgung und Infrastruktur am Herzen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Unterstützung einer vielfältigen Vereins-Jugend- und Seniorenarbeit sowie die Förderung des Ehrenamts sieht der 21-jährige Thomas Böhringer als wichtig an. Er kandidiert für den Ortschaftsrat Brombach und den Stadtrat Lörrach und will sich für Jugendthemen, Bildung und die Digitalisierung stark machen.