SPD Hausen: Von Lokal- und Weltpolitik

„Schilderwald“ für die Fahrradstraße

Auch die Fahrradstraße (Bergwerkstraße/Burichweg) kann bald in Betrieb genommen werden. „Unsere Forderung nach barrierefreien Gehwegen wird im Zuge dieser Maßnahme endlich umgesetzt – wenn auch nur in diesem Bereich“, sagte Wetzel. Bürgermeister Philipp Lotter kündigte an, dass es in der Fahrradstraße einen großen Schilderwald geben werde. Die Wasser- und Abwasser-Infrastruktur in der Bündtenfeldstraße und im Zweierweg werde erneuert, die Trinkwasserleitung zum Hochbehälter ebenfalls, fuhr Wetzel in seiner Aufzählung. Lotter ergänzte, die Notstromaggregate für die Wasserversorgung seien vorhanden. Sehr gut laufe die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Gern-Dellen IV“: nur vier Bauplätze sind noch nicht verkauft.

Wetzel lobte die bisherige Arbeit des Bürgermeisters. „Er macht seine Sache sehr gut.“