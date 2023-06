SPD in Rheinfelden Einstimmung auf Wahl

Wahl der Delegierten

Wichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung war die Wahl der Delegierten zur Entsendung an die EU-Kreisdelegiertenkonferenz. Diese wird am 15. Juli in Rheinfelden stattfinden. Zu dieser Versammlung wird als Ehrengast der SPD-Europaparlamentarier René Repasi erwartet.

Als Delegierte für die Kreisdelegiertenkonferenz wurden gewählt: Elke Streit, Daniele Cipriano, Theresia Wagner-Zipper, Micha Jost, Stanley Sutherland und Thomas Dirschnabel. Ersatzdelegierter ist Harald Höhn.