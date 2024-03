SPD Maulburg: Gemeinderatskandidaten nominiert

Verschiedene Fraktionen von Bedeutung

Trotz der konstruktiven Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat ist es von Bedeutung, mit verschiedenen Fraktionen im Gemeinderat aktiv zu sein, heißt es weiter.

Auf der Liste der Kandidaten sind Personen zwischen 16 und 72 Jahren mit unterschiedlichen privaten und beruflichem Hintergründen, mit und ohne Parteibuch der SPD und verschiedenen sozialen Kontexten, Frauen und Männer, Unternehmer und Auszubildende. Bunt und vielfältig in allen Belangen sei das Interesse, für und in Maulburg gemeinsam Bewegung und Leben spürbar zu machen.

Auch weitere Interessierte an der Gemeindepolitik sind willkommen und dürfen sich bei den Gemeinderäten der SPD telefonisch oder per Mail melden. Die Unterstützung kann im Wahlkampf erfolgen, aber auch weitere Formen der Unterstützung (Zeit, Ideen, Projektunterstützung) sind willkommen, so der Ortsverein.