Sperrung der B 3: Tempo 30 zwischen Auggen und Richtberg

Die Gemeindeverbindungsstraße ist in den Randbereichen aber auch auf der Fahrbahn selbst teils erheblich beschädigt. Schlagloch reiht sich an Schlagloch. Das Auffüllen der großen Schlaglöcher an den Banketten mit einer Sandmischung vor einiger Zeit brachte „überhaupt nichts, das war ruckzuck wieder ausgefahren“, meldeten sich mehrere Gemeinderäte zu Wort. Zudem fahren dort Fahrzeuge, die auf der Strecke nichts zu suchen haben, nämlich große Wohnmobile und größere Laster. „Die LKWs fahren weiter fröhlich hin und her und ignorieren die Fahrverbote“, hatten zwei Räte beobachtet. Zudem weiche der Schwerlastverkehr mittlerweile sogar auf Privatgrundstücke aus.

Zu dem Fahrverbot für schwere Fahrzeuge sind nun weitere Hinweisschilder hinzugekommen. Ab sofort gelte auf der Strecke Tempo 30 und es sei angekündigt, dass dort auch geblitzt werde, so Bürgermeister Ulli Waldkirch. Ein weiterer Hinweis zeigt jetzt an, dass die Seitenstreifen nicht befahrbar sind. Zudem dürfen Fahrrad- und Mopedfahrer ab sofort nicht mehr überholt werden. Andere Möglichkeiten, als diese Schilder aufzustellen, habe man nicht, informierte Waldkirch. Es seien auch bereits Schäden an Autos aufgetreten, die bei Gegenverkehr auswichen und in ein tiefes Schlagloch gerieten, so der Rathauschef.