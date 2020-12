Sportmix 15. Spieltag am22. Dezember

Mit Hinblick auf das anstehende Weihnachtsfest und der Vielzahl an Nachholspielen in diesem Monat möchten die Vereine und die Liga den Spielern und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, an Weihnachten einen Tag länger Pause einzuräumen.

Davon betroffen ist das Heimspiel des EHC Freiburg gegen die Kassel Huskies, welches nun bereits am 22. Dezember um 19.30 Uhr in der Echte Helden Arena stattfindet. Das nächste Auswärtsspiel der Wölfe geht dann regulär am 26. Dezember ab 18.30 Uhr bei den Ravensburg Towerstars über die Bühne.