Sportmix Atomics haben sich etabliert

Seit über 25 Jahren geben die Neuenburg Atomics um ihren Vorsitzenden Ralf Widmann der US-Sportart eine Heimat in Deutschland. Der Verein an der deutsch-französischen Grenze hat sich fest etabliert, spielt derzeit in der Südgruppe der zweiten Bundesliga. Am vergangenen Wochenende absolvierten die Atomics ihren Heimspielauftakt in der diesjährigen Saison. Zu Gast waren die Saarlouis Hornets. Da die Wege in Deutschland für Baseballmannschaften weit sind, werden immer zwei Spiele an einem Tag ausgetragen. Neuenburg gewann das erste Spiel mit 7:2, das zweite nach einem 5:8-Rücstand noch mit 10:9.