Grenzachs Badenliga-Ass Dimitar Grabul wird derzeit in Deutschland an Position 437 geführt und ist beim Heimturnier an Position Fünf gesetzt. Es spricht für das hochkarätige Feld, dass die Schweizer Nummer eins in der Altersklasse U18 mit einer LK von 2,0 nicht zu den ungesetzten Spielern gehört. Ihm, aber auch dem ebenfalls nicht in der Setzliste vertretenen Argentinier Alejo Prado, werden Außenseiterchancen eingeräumt. Beide sind bereits am heutigen Freitag im Einsatz, wenn ab 17 Uhr der erste Aufschlag des Ranglistenturniers über die Bühne geht. Die Paarungen der ersten Runde versprechen schon Tennis vom Feinsten. Am Samstag beginnen die Spiele um 9.30 Uhr.