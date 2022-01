Sportmix Billich – 600 Mal EHC Freiburg

Heute schreibt Chris Billich Freiburger Eishockeygeschichte: 600 Mal trug Chris Billich das Trikot mit dem Wolfskopf. Den Großteil seiner bisherigen Karriere verbrachte er in seiner Geburtsstadt Freiburg. Lediglich vier Saisons spielte der pfeilschnelle Außenstürmer in der Fremde: in Heilbronn, Kassel und Dresden. Beim heutigen Gegner aus Frankfurt (damals in der DEL) wurde unsere Nummer 81 zudem in der Saison 2008/2009 mit einem Förderlizenzvertrag ausgestattet und bestritt zwei Spiele in der DEL.

Zwei Meisterschaften kann Chris Billich bisher auf seiner Habenseite verbuchen: den Aufstieg in die DEL2 mit den Kassel Huskies 2013/2014 und der unvergessene Aufstieg des EHC Freiburg in die DEL 2 – unter anderem an der Seite mit seinem jüngeren Bruder Steven - 2014/2015.