Freiburg (pd). Cam Spiro (29) verlässt nach zwei Jahren den EHC Freiburg: In der anstehenden Saison wird der Stürmer nicht mehr für die Breisgauer auf Punktejagd gehen und schließt sich einem DEL2- Ligakonkurrenten an. Spiro stieß in der DEL2-Saison 2019/20 von den Frederikshavn White Hawks aus Dänemark in den Breisgau. Der gebürtige Amerikaner trug daraufhin zwei Jahre das Trikot der Wölfe. In seiner ersten Saison wurde er mit 67 Scorerpunkten zum Topscorer in den Reihen des EHC Freiburg.