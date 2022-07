Sportmix Countdown läuft in Kirchzarten

Erstmals am Sonntag sind die Nachwuchsbiker an der Reihe. Beim Schwarzwälder MTB-Cup gehen ab 9.30 Uhr die Altersklassen von U9 bis U15 im Kirchzartener Hexenwald-Trailpark auf unterschiedlich lange Rennstrecken. Um 14.30 Uhr dürfen sich die Zwei- bis Siebenjährigen bei der mittlerweile traditionellen Laufrad-Trophy im Kirchzartener Sportstadion auf ein besonderes Erlebnis freuen.

Den Auftakt ins Rennwochenende bildet bereits am Freitag die beliebte Biker-Messe, ab 17 Uhr können sich alle Starter bei der Pasta-Party für den Renntag stärken. Den Höhepunkt am ersten Tag bilden die Ehrung der 10-, 15- und 20-maligen Teilnehmer ab 19 Uhr mit Thomas Zipfel, bekannt vom Hotspot „Alp de Fidlebrugg“ in Aftersteg, sowie das Fahrermeeting um 20 Uhr.

Rund eine Woche vor dem Rennen liegen knapp 2500 Meldungen vor, demnach werden voraussichtlich fast 3000 große und kleine Teilnehmer am ULTRA Bike Wochenende an den Start gehen. „Nach zwei Jahren Pause sind wir nicht überrascht, dass wir in diesem Jahr noch nicht wieder an die Teilnehmerzahlen von vor der Pandemie herankommen. Das tut unserer Vorfreude aber keinen Abbruch und wir sind stolz, dass wir nach der Zwangspause wieder mehrere tausend Biker in Kirchzarten begrüßen können, so Rudiger. Weitere Informationen sind auf der Internetseite unter www.ultra-bike.de zu finden.