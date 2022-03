Sportmix CVJM darf vier Punktemitnehmen

In diese darf Lörrach immerhin vier Punkte mitnehmen, die sie in der Qualifikationsrunde gegen den Heidelberger TV und den Karlsruher TV erspielt hatten. Lörrach geht deshalb im Sechserfeld auf Platz drei ins Rennen. Zudem konkurrieren der TV Staufen, die SG Mannheim II und der TSV Wieblingen II in dieser Gruppe mit. Gegen dieses Trio duelliert sich Lörrach nun in Hin- und Rückspielen.

Der CVJM startet am Samstag, 20 Uhr, in der heimischen Halle der Neumattschule mit dem Duell gegen Wieblingen II. Ohne Frage: Die Lörracher haben das Potenzial, die Platzierungsrunde als Tabellenerster abzuschließen. Dennoch sollten die Schützlinge von Tauriello gewarnt sein, denn auch der Abstieg ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Das käme dann aber wohl doch sehr überraschend. Die Enttäuschung über die verpasste Teilnahme an der Meisterrunde ist „im Unterbewusstsein noch etwas da“, dennoch richtet Tauriello den Fokus jetzt nach vorne. Es bleibt ihm und der Mannschaft schließlich auch nichts anderes übrig. „Wir haben viele Spiele eng verloren. Das sollten wir als Motivation nehmen, es jetzt besser zu machen.“ Personell kann Lörrach nicht aus dem Vollen schöpfen. Mehdi Dhini und Justus Körte fallen aus. Tobit Hanke steht in den kommenden Wochen erst einmal nicht zur Verfügung.