Sportmix CVJM: Ein Siegist Pflicht

Den Vereinen steht es nun frei, ob die restlichen Partien in diesem Jahr noch ausgetragen werden. Kurzfristig wurde das Spiel der Lörracher vor zwei Wochen bei der BG Viernheim/Weinheim von den Gastgebern abgesagt. Nicht auszuschließen ist in diesen Tagen, dass Ähnliches erneut am kommenden Wochenende eintritt, wenn Lörrach am Sonntag, 17 Uhr, in der Halle der Neumattschule auf den Heidelberger TV trifft. „Wir haben in den letzten Tagen ganz normal trainiert“, lässt Coach Martino Tauriello wissen. „Wir wollten unseren Rhythmus beibehalten und haben deshalb mindestens dreimal in der Woche geübt. Bei uns sind alle geimpft. Daher lief das ganz gut.“

In den Übungseinheiten standen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und das Werfen auf der Agenda. „Gegen Heidelberg müssen wir schnell den Ball laufen lassen und schnell in die Offensive eindringen, mit dem Ziel, den Korb zu erzielen.“ Defensiv möchte Tauriello seine Schützlinge eng am Gegenspieler sehen. „Wir werden versuchen, früh zu stören, sodass wir die Heidelberger vor Probleme beim Werfen stellen können.“ Im Hinspiel mussten sich die Lerchenstädter knapp mit 73:75 geschlagen geben. Tauriello: „Jetzt ist ein Sieg Pflicht.“ Mit zwei Siegen aus fünf Spielen rangieren die Lörracher aktuell im Sechserfeld der Gruppe B auf dem fünften Platz.