Sportmix CVJM gastiertim Breisgau

Den Kopf in den Sand stecken Gilliland und Co. deshalb aber noch lange nicht, auch wenn der amerikanische Übungsleiter deutlich macht: „Es macht gerade nicht so viel Spaß, wenn man Spiel für Spiel verliert. Ich weiß um das Potenzial der Mannschaft. Es ist hart, so viele Spiele zu verlieren.“ Positiv hebt Gilliland allerdings die Haltung seiner Schützlinge hervor: „Wir kämpfen bis zum Schluss, egal, wie viel es steht. Das zeichnet uns aus.“