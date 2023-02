Sportmix CVJM nun Tabellenletzter

„Wir sind gut Fast Breaks gelaufen, haben gut als Team gerebounded und haben den Ball gut in den eigenen Reihen laufen lassen“, lässt CVJM-Spielertrainer John Gilliland wissen, dem selbst vier Punkte gelangen. Nach einem schwächeren zweiten Viertel lag Lörrach zur Halbzeit mit 35:47 in Rückstand. Nach der Pause wussten die Lerchenstädter mit starker Offensive und Effizienz zu überzeugen. 30 Punkte in einem Viertel hatten die Lörracher lange nicht mehr erzielt.

Die Schützlinge von Gilliland verkürzten den Abstand auf zwei Punkte, sodass es mit 65:67 in die letzten zehn Minuten ging. „Im Schlussviertel hatten wir leider drei, vier Minuten, die nicht gut waren. Das hat uns letztlich den Sieg gekostet“, ärgert sich Gilliland. Eine Erklärung hatte der US-Amerikaner für diese schwache Phase nicht so recht parat: „Wir haben das immer. Da sind wir möglicherweise nicht ganz bei der Sache und verlieren unseren Fokus. Wir müssen 40 Minuten Gas geben, nicht nur 33, 34.“ Lörrach ist nun Tabellenletzter. Für den CVJM geht es erst in zwei Wochen weiter. Dann gastiert Tabellennachbar DJK Karlsruhe-Ost in der Halle der Neumattschule.