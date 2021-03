Sportmix „Das ist für mich eine Riesennummer“

Von Frankfurt aus flogen die vier deutschen Nachwuchs-Crosser Florian Pohl, Niels Conrad, Kurt Hoshino und eben Leon Ulbricht von Snowboard Germany und ihre Trainer Andreas Fischer und Korbinian Harder am vergangenen Freitag zunächst nach Moskau und von dort weiter nach Krasnojarsk. Trotz einer reinen Flugzeit von lediglich neun Stunden dauerte der Transfer dann doch knapp 19 Stunden. Die sechsstündige Zeitverschiebung am WM-Austragungsort machte sich am ersten Tag noch bemerkbar, inzwischen sind aber alle akklimatisiert.

Die ersten Eindrücke der Großstadt mitten im unendlichen Sibirien waren für Leon überwältigend. Ins Auge sprangen ihm die riesigen Wohnsiedlungen, die sich gefühlte Ewigkeiten an den Hauptverkehrsstraßen aneinanderreihten. Im Krasnojarsker Straßenverkehr waren die sozialen Unterschiede deutlich sichtbar. So staunte der junge Ulbricht nicht schlecht, als bei einem Erkundungsgang ein ramponierter Eselskarren von einem vergoldeten G-Klasse-Mercedes überholt wurde.

Der Bustransfer vom deutschen Hotel zu den WM-Strecken dauert 40 Minuten. Das Skigebiet ist eigentlich nur ein eher unscheinbarer Hügel am Stadtrand. Er wurde mit einem modernen Sessellift erschlossen.

„Den Wettkampfstrecken selbst sieht man jedoch an, wie sportbegeistert die Russen sind. Alle Anlagen sind hervorragend in den Schnee gebaut. Die Organisation ist tadellos“, berichtet ein beeindruckter Leon Ulbricht.

Bereits heute geht für den 16-jährigen Lörracher die Qualifikation im Boardercross über die Bühne. Die Entscheidung findet dann am Mittwoch statt.

Mit seinen 62 Athletinnen und Athleten zählt das Snowboard-Team Germany aktuell weltweit zum zweitstärksten Snowboardteam. Ohne eine großzügige Sponsoren- Unterstützung wären die beeindruckenden Erfolge nicht möglich.

Auch Leon Ulbricht darf sich glücklich schätzen, mit der Sparkassen Versicherung -SV-Team Kiefer & Partner einen großzügigen Unterstützer an seiner Seite zu haben. „Leon ist für Deutschland ein hoffnungsvoller Snowboardcrosser. Ich freue mich sehr, dass er nun sein großes Können an einer Junioren-WM zeigen darf“, wünscht Unterstützer Chris Kiefer Leon Ulbricht starke Rennen an der WM.

Inklusive Team-Wettbewerbe geht es in Sibirien im Boardercross, auf dem Raceboard und in den Freestyle-Disziplinen achtmal um Edelmetall.

Das deutsche World Cup-Freestyle-Team hat in dieser Saison schon gezeigt, dass es in der Weltspitze angekommen ist. Gleiches gilt jetzt für die nächste Generation: Moritz Breu (RSSC Nördlingen) gewann am vergangenen Sonntag bei der U20-WM in Krasnojarsk die Silbermedaille. Der 17-Jährige setzt einen Backside Triple Cork sowie einen Switch Double Cork 1080 in den sibirischen Schnee.

Zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Kampf um Gold, Silber und Bronze im deutschen Kader zählt Niels Conradt (SC Dingolfing) im Snowboardcross. Der 18-Jährige hat seine ersten internationalen Medaillen bei den Youth Olympic Games 2020 gewonnen: Silber und Bronze konnte er vor gut einem Jahr aus Lausanne mit nach Hause nehmen.

So weit ist Leon Ulbricht noch nicht. Aber dem 16-Jährigen ist durchaus eine ansprechende Platzierung in der Entscheidung zuzutrauen.