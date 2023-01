Sportmix Den Teufel austreiben

Freiburg (mhu). Im Rennen um die begehrten Playoff-Plätze musste der EHC Freiburg am vergangenen Sonntag ausgerechnet beim Mitkonkurrenten in Crimmitschau wichtige Punkte liegen lassen. Am heutigen Freitagabend empfangen die Wölfe mit dem EC Bad Nauheim einen Gegner, der zwar in der Tabelle vor den Wölfen steht, sich aber derzeit in einer Formkrise befindet.