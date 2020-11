Sportmix Derbys am Wochenende

Freiburg. Auch das zweite Runden-Wochenende in der DEL2 hat es in sich für den EHC Freiburg. Die Wölfe empfangen heute Abend erneut vor leeren Rängen den EV Ravensburg (Startbully 19.30 Uhr) und gastieren am kommenden Sonntag bei den Bietigheim Steelers (Beginn: 17 Uhr).

In beiden baden-württembergischen Derbys hängen die Trauben für die Breisgauer ziemlich hoch. Das erste Wochenende der neuen DEL2-Saison 2020/21 ist bereits Geschichte. Zwar ohne Zuschauer, aber dafür mit jeder Menge High Speed- Eishockey sind die Wölfe in diese besondere Spielzeit gestartet. Im Derby gegen die Heilbronner Falken gelang dem Team von Cheftrainer Peter Russell ein starker 5:2 Heimsieg. Auswärts beim Vize-Hauptrundenmeister aus Kassel musste sich der EHC denkbar knapp mit dem „Fußball-Ergebnis“ 0:1 geschlagen geben. Auch wenn die lautstarke Fan-Unterstützung in den Hallen fehlt: Sportlich macht das Gebotene definitiv Lust auf mehr.