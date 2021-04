Sportmix Die Wölfe starten in die heiße Phase

Freiburg. Nach dem ebenso abrupten wie unfreiwilligen Ende der DEL2-Hauptrunde aufgrund der vielen Corona-Fälle in diversen Teams geht es jetzt wieder in die Vollen. Die Playoffs starten, und damit biegen die acht Qualifizierten auf die Saisonzielgerade ein. In dieser illustren Gesellschaft befindet sich der EHC Freiburg.

An der Ensisheimer Straße in der Echte-Helden-Arena ist alles angerichtet. Heute steigt Spiel eins in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den ESV Kaufbeuren. Die Ausgangslage ist klar: Wer zuerst drei Siege auf dem Konto hat, ist eine Runde weiter. Die Wölfe können mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden sein. Nach einer wirklich beeindruckenden Vorsaison und den vielen Unwägbarkeiten in diesen schwierigen Corona-Zeiten kamen die Freiburger diesmal als Dritter der Hauptrunde ins Ziel.