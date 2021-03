Sportmix Drei EHC-Treffer in fünf Minuten

Die beiden Teams lieferten sich ein ausgeglichenes erstes Drittel, das torlos endete.

Ausgeglichen war die Partie auch im Mittelabschnitt. Aber im Gegensatz zum Startdrittel fielen vier Tore. Zunächst sorgte Freiburgs dritte Sturmreihe für zählbaren Erfolg, als Marc Wittfoth auf Simon Danner (24.) ablegte, der im zweiten Versuch den EHC mit 1:0 in Führung brachte. Indirekt vorbereitet wurde dieses Tor auch durch Jordan George, dessen Zug zum Tor – ohne in Besitz der Scheibe zu sein – für Verwirrung im Bietigheimer Abwehrspiel gesorgt hatte.

Nachdem sich kurz darauf Danner per Vorlage auf Wittfoth beinahe für den ersten Treffer revanchiert hatte (26.), stellte Bietigheim den Spielstand in Form eines Doppelschlags auf den Kopf. Zunächst verwandelte Matt McKnight einen Abpraller nach einem harten Schuss von Verteidiger René Schoffs (1:1, 27.), bevor C.J. Stretch mit einer Rückhandvorlage von jenseits der Torlinie Brett Breitkreuz fand (1:2, 28.).

Doch keine vier Minuten später zeigten die Wölfe Biss, indem sie den ersten Auftritt eines der beiden Top-Powerplays der Liga nach nur 22 Sekunden für einen Torerfolg nutzten. Wie so oft in Trainer Peter Russells Powerplayformationen etablierte Christian Billich seine Position im Slot des Gegners und wurde dort von Andreé Hult so zielgenau angespielt, dass er nur noch seinen Schläger gegen die ankommende Scheibe halten musste, um das Spiel erneut auszugleichen (2:2, 32.).

Bietigheim dominierte die ersten Minuten des Schlussdrittels. Doch das 3:2 erzielte der EHC, als Nick Pageau eine flatternde Scheibe in Richtung Ex-EHC-Goalie Jimmy Hertel beförderte. Diese fand ihren Weg ins Tor und brachte die Wölfezum zweiten Mal an diesem Abend in Führung (46.). Zwei Minuten später führten die Gastgeber 4:2. Christian Billich spielte den Puck an dem am Bietigheimer Torraum auf dem Boden liegenden Scott Allen vorbei und setzte Andreé Hult (48.) in Szene, der clever „einlochte“. Weitere drei Minuten später setzte Hult im neutralen Drittel Billich in Szene. Der sorgte dann mit dem 5:2 für die Entscheidung in diesem Spitzenspiel.

Tore: 1:0 (24.) Danner /George, Wittfoth), 1:1 (27.) McKnight (Schoft, Renner), 1:2 (28.) Breitkreuz (Stretch), 2:2 (32.) Billich, Hult), 3:2 (46.) Pageau (Bassen, Billich), 4:2 (48.) Hut (Billich, Allen), 5:2 (51.) Billich (Hult, Allen). Strafminuten: Freiburg 4, Bietigheim 4.