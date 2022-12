Sportmix Effektives Löwen-Powerplay

Dresden (pd/nod). Schaffte der EHC an den ersten beiden Adventssonntagen jeweils einen Auswärts-Dreier, so riss diese Serie am dritten Adventssonntag in Dresden. Ohne Simon Danner, Tor Immo, Marvin Neher und Mick Hochreither hatten sich die Wölfe bereits am Samstag auf den Weg in die sächsische Landeshauptstadt gemacht.

Freiburger Aufholjagd im Mittelabschnitt