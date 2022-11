Sportmix Ein Auswärtssieg ohne Zehn

In der Folge behielt der EHC nun die Oberhand, ehe zwei aufeinanderfolgende Strafen gegen Kyle Sonnenburg und Niko Linsenmaier das Momentum zwischenzeitlich in Richtung Oberschwaben kippen ließen. Mit Struktur, Glück und Kampfkraft überstanden die Wölfe diese Unterzahlspiele jedoch. Es kam noch besser: Vier Minuten vor Drittelende dann die erstmalige Führung. Ein perfekt ausgespieltes Zwei-auf-Eins vollendete wieder Shawn O’Donnell ins leere Tor.

Hatten die Towerstars den Plan, kraftvoll ins letzte Drittel zu starten, so war die zweite Strafzeit gegen Oliver Granz in der 42. Minute äußerst kontraproduktiv. Zwar gelang dem EHC in diesem Powerplay kein Treffer, Jackson Cressey traf aber aus kurzer Distanz nur vier Sekunden nach Ablauf der Strafe.

Die Freiburger Nummer elf stellte mit ihrem siebten Saisontor an diesem Adventsnachmittag die Weichen endgültig auf Sieg. Acht Minuten später fasste sich Hagen Kaisler ein Herz von der blauen Linie und die Scheibe segelte an Freund und Feind vorbei zum 4:1 ins Ravensburger Netz.

Clevere Freiburger im Schlussdrittel

Zu diesem Zeitpunkt schien die Partei entschieden zu sein. Was allerdings folgte, waren ereignisreiche verbleibende sieben Spielminuten. Der Reihe nach: In der 53. Spielminute nahm Towerstars-Coach Tim Kehler Goalie Torwart Langmann zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Um ein Haar hätte Tor Immo unmittelbar danach getroffen, zielte aber zu genau und scheiterte am Pfosten. Nachdem Kevin Orendorz‘ Befreiung als Spielverzögerung gewertet wurde und Sam Herr im daraus folgenden Powerplay bei vier gegen sechs das 4:2 (54.) erzielte, wurde es nochmals spannend.

Zwei Minuten später erstickten die Hausherren die aufkommende Hoffnung des heimischen Publikums aber selbst im Keim: Ein ungenaues Abspiel in der neutralen Zone landete auf Alex De Los Rios’ Schläger, der aus der Distanz zum 5:2 ins wieder leere Ravensburger Tor traf.

Der EHC zeigte mit kleinem Kader ein sehr starkes Auswärtsspiel und belohnte sich mit drei wichtigen Auswärtspunkten.

Tore: 1:0 (9.) Feigl (Latta, Gnyp), 1:1 (24.) O‘Donnell (Immo, Sonnenburg) – PP1, 1:2 (36.) O‘Donnell (Billich, Makuzki), 1:3 (44.) Cressey (Kiefersauer, Orendorz), 1:4 (50.) Kaisler (Wittfoth, Kiefersauer), 2:4 (54.) Herr (Eichinger, Sarault) – PP1, 2:5 (56.) De Los Rios (Orendorz). Strafminuten: Ravensburg 10, Freiburg 8.