Sportmix Ein Elf-Treffer-Torspektakel

Mit dem 5:2 im Rücken gingen die Wölfe mit noch breiterer Brust in die letzten 20 Minuten und dominierten das Spielgeschehen weiter nach Belieben. In Minute 49 eröffnete EHC-Goalie Patrik Cerveny in eigener Unterzahl mit seinem Zuspiel auf Sofiene Bräuner, der den Puck direkt an Tyson McLellan weitergab. McLellan tauchte plötzlich ganz alleine vor Ancicka auf und erhöhte den Spielstand auf 6:2.

Wer nun von einer klaren Angelegenheit und einem ungefährdeten Heimsieg gesprochen hatte, wurde in den letzten zehn Minuten eines Besseren belehrt. Ein Doppelschlag in der 53. Minute durch Garlent und Richard Mueller brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Die individuellen Fehler kehrten auf Freiburger Seite zurück und auch die Verunsicherung war spürbar wahrzunehmen. Und plötzlich, nur gut zwei Minuten vor dem Spielende, gelangte Roope Mäkitalo sogar noch der direkte Anschlusstreffer zum 6:5. Die verbliebenen zwei Spielminuten entwickelten sich zu einer wahren Zitterpartie. Am Ende blieb es aus Freiburger Sicht bei einem unnötig knappen 6:5-Heimsieg gegen die Lausitzer Füchse.

Bereits am heutigen Dienstag geht die Hatz für den EHC Freiburg in der DEL 2 weiter. Zu Gast in der Echte-Helden-Arena sind die Kassel Huskies. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Tore: 1:0 (6.) Kiefersauer (McLellan, Wittfoth ), 2:0 (10.) Linsenmaier (Kiefersauer, Danner), 2:1 (17.) Garlent (Breitkreuz), 3:1 (18.) Finlay (McLellan, Wittfoth ), 4:1 (20.) Kiefersauer (Pageau), 4:2 (25.) Garlent (Hanusch) – PP1, 5:2 (37.) Danner (Kiefersauer , Pageau ) – PP 1, 6:2 (49.) McLellan (Bräuner, Cerveny) – SH1, 6:3 (53.) Garlent, 6:4 (53.) Mueller, 6:5 (58.) Mäkitalo.