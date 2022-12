Am Wochenende war nach dem Freitagsspiel Halbzeit in der DEL2-Saison. So wie die Hinrunde für den EHC Freiburg gegen Dresden am Freitagabend endete, so begann sie dann auch am Sonntagabend beim EV Landshut – mit einer Niederlage. Beim Traditionsverein aus Niederbayern verloren die Breisgauer mit 0:2. Damit blieben die Wölfe in beiden Partien des vergangenen Wochenendes ohne eigenen Treffer.