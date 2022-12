Sportmix Ein hart erkämpfter Heimsieg

Freiburg (pd/nod). Auch im 30. Saisonspiel musste EHC-Chefcoach Robert Hoffmann wieder auf zahlreiche Akteure verzichten. Immerhin kehrte Torhüter Patrik Cerveny als Back-up in die Mannschaft zurück. Youngster Keanu Salmik startete nach seinem Shut-Out in Weißwasser das vierte Spiel in Folge und zeigte ein weiteres Mal eine starke Partie.

In den ersten 20 Spielminuten bekamen die 2945 Zuschauer in der Echte Helden Arena ein ziemlich zerfahrenes Spiel zu sehen. Beide Teams machten es sich gegenseitig schwer das Spiel geordnet aufzubauen, und somit waren ausgefeilte Spielzüge eher Mangelware. Vor den eigenen Torhütern agierten die Verteidiger kompromisslos, stets nah am Gegenspieler. Dennoch erarbeiteten sich die Wölfe die Mehrzahl der Torchancen, trafen aber bis 18 Sekunden vor Drittelende nicht. Dann war es Chris Billich, der einen zentimetergenauen Immo-Pass im einzigen Freiburger Powerplay des Drittels einschob. Das war das 1:1.Bereits in der zweiten Spielminute waren die Gäste mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen.