Sportmix Ein haushoher Heimsieg

Lörrach (fas). In den ersten Minuten tat sich Lörrach noch schwer. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive fehlte der Rhythmus. „Da waren wir noch zu nervös“, lässt Blum wissen.

Es dauerte aber nicht lange, bis Lörrach das Zepter in die Hand nahm. Gegen Ende des ersten Viertel steigerten sich die Gastgeber vor allem im Spiel nach vorne. Was Blum defensiv sah, gefiel ihm allerdings noch nicht. Daher stellte Lörrach vor dem zweiten Viertel auf Zonenverteidigung um. „Das hat dann wirklich gut geklappt“, so Blum. Gerade einmal elf Zähler gelang Rastatt-Rheinau in den zweiten zehn Minuten. Und im Angriff sorgte Aromeo Grigsby für eine komfortable Pausenführung. Der US-Boy überzeugte vor allem mit vier verwandelten „Dreiern“.