Sportmix Ein Heimsieg sollte es schon werden

Dass es nun gegen Tiengen am Sonntag losgeht, hat aber auch einen gewissen Reiz, schließlich ist es ein Bezirksderby. Selbst wenn die Grenzacher nicht in ihrer optimalen Besetzung antreten, gibt die Tatsache, dass es ein Derby ist, den Hausherren in der Partie einen zusätzlichen Motivationsschub.

Mit personellen Problemen musste der TC 1923 Grenzach in dieser Saison immer wieder kämpfen, schaffte es aber dank der großen Mannschaftsliste immer, ein schlagkräftiges Team auf den Platz zu schicken. Insgesamt kamen im TC 1923-Badenligateam 15 Spieler zum Einsatz. Darunter auch der Schweizer Davis-Cup-Spieler Jakub Paul, der gegen Tiengen allerdings nicht auf dem Court stehen wird. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem möglichen Einsatz von Cristian Villagran, der bisher einer der Schlüsselspieler in den Meden-Spielen war. Doch selbst wenn der Argentinier nicht zur Verfügung stehen sollte, sind die Hausherren stark genug, um sich zum Auftakt den erhofften Sieg zu holen.

Ein Faktor, den es am Sonntag auf keinen Fall zu unterschätzen gilt, ist das Wetter. Auf den Sandplätzen gibt es keinen Schatten, die Spiele finden vorwiegend in der Nachmittagshitze statt. Am Sonntag sollen es wieder über 30 Grad Celsius werden.