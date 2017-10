Sportmix Ein legendäres Duell mit Tradition

Freiburg (pd). Spiele zwischen dem EHC Freiburg und dem EC Bad Nauheim zählen immer zu den Highlights einer Eishockeysaison: So unterschiedlich die beiden Mannschaften auch geprägt sind, so sehr stehen Wölfe und Rote Teufel für traditionelle Eishockeykultur. Am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr kommt es wieder zu diesem legendären Duell im Freiburger Westen.

Chancenverwertung muss sich bessern

Die Konstellation: Trotz weitgehend guter Leistungen steht der EHC Freiburg auf dem vorletzten Platz der DEL2-Tabelle. Allzu oft haperte es an der Effektivität, das Gezeigte in Zählbares umzumünzen. Das große Manko war bisher die Chancenverwertung: Torgelegenheiten spielen sich die Südbadener en masse heraus, doch nach elf Partien schlagen bisher nur 26 Treffer zu Buche. Für den EHC Freiburg kann es daher nur darum gehen, weiter hart zu arbeiten und sich die Torchancen zu erspielen. Irgendwann wird der Knoten platzen und das Abschlussglück zurückkommen.

Der Freitagsgegner: Auch der EC Bad Nauheim hat sich bisher nicht gerade als Torfabrik in Szene gesetzt: 28 Treffer erzielten die Hessen bisher in neun Begegnungen, holten damit aber doppelt so viele Punkte wie die Wölfe (16 gegenüber acht) und grüßen vom sechsten Tabellenplatz. Den großen Rückhalt der Equipe von Taktikfuchs Petri Kujala kennt man in der Franz-Siegel-Halle: Der aus dem Schwenninger Nachwuchs stammende Felix Bick hütete beim EHC-Aufstieg im Frühjahr 2014 das Tor von Finalgegner Duisburg.

Der Sonntagsgegner: Das Auswärtsspiel am Sonntag ist eine Sache für Frühaufsteher: Noch vor Sonnenaufgang macht sich der Mannschaftsbus auf den Weg nach Westsachsen, wo um 17 Uhr das Gastspiel in Crimmitschau auf dem Programm steht. Die Eispiraten sind eine positive Überraschung in der Frühphase der Saison, stehen momentan auf Rang sieben und gehen damit als Favorit in die Partie gegen die Blau-Weiß-Roten.

Die Personalsituation: Marc Wittfoth, Ben Walker und Gabriel Federolf fehlen den Freiburgern verletzungsbedingt. Weitere Spieler sind angeschlagen und konnten im Laufe der Woche nur eingeschränkt trainieren, wollen am Wochenende aber auf die Zähne beißen und für den EHC auflaufen – die Moral in der Mannschaft stimmt. Wer letztlich spielen kann, wird kurzfristig entschieden.