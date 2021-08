Sportmix Ein neuer Stern am Reiterhimmel

An diesem Erfolg war Géraldines Anteil nicht unerheblich. Mit ihrem großartigen Wallach blieb sie in allen Umläufen ohne Fehler. Der sprunggewaltige Silver Surfer II trug sie mit traumwandlerischen Sicherheit über die Hindernisse.

In der Junioren-Einzelkonkurrenz lief’s ebenfalls hervorragend für die hochtalentierte Springreiterin. Am Ende wurde es ein siebter Rang, weil sich Silver Surfer II einen Patzer am Wassergraben erlaubte. Ansonsten blieb Straumann in beiden Umläufen ohne Abwurf.

Nach dem Silberplatz im vergangenen Jahr stand Géraldine Straumann am vergangenen Wochenende bei den Schweizer Meisterschaften der Nachwuchs-Springreiter in Le Chalet-à-Gobet ganz oben auf dem Podest. Mit Qualoma Z trumpfte die 16-Jährige groß auf, leistete sich bei diesen nationalen Meisterschaften keinen einzigen Hindernisfehler. Einzig die 0,64 Punkte, welche sie aus der ersten Qualifikationsprüfung mitbrachte, blieben auf ihrem Konto.

„Géraldines große Stärken sind das gutes Distanzgefühl im Parcours und ihre Nervenstärke“, lobt Papa Thomas Straumann seine jüngere Tochter.

Géraldine Straumann hat das Reiten und die Liebe zu Pferden schon in den ganz frühen Kindheitsjahren für sich entdeckt. Nach dem regulären Weg über Diplom und Springlizenzprüfung wurde sie 2017 zu den German Friendships eingeladen. Es folgten erste Platzierungen in der Schweiz und Deutschland. 2018 vertrat sie als Mitglied des Schweizerischen Children Kaders die Schweizer Landesfarben an den Europameisterschaften in Fontainebleau und belegte den vierten Platz an den Schweizer Meisterschaften.

Géraldine arbeitet mit ihren Trainern Thomas Balsiger und Richard Bayha intensiv und konzentriert daran, ihre hochgesteckten Ziele im Reitsport zu erreichen.